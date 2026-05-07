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AGENDA · Valence

Conférence : Histoire de la Musique d’orgue Maison de la musique et de la danse Valence

samedi 14 novembre 2026 · Maison de la musique et de la danse · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Maison de la musique et de la danse
Adresse
32 avenue Georges Clemenceau
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Conférence : Histoire de la Musique d’orgue

Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 09:00:00
fin : 2026-11-14 12:00:00

Date(s) :
2026-11-14

Auditorium MMD et Dutilleux.
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Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 50 80 

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English :

MMD and Dutilleux Auditorium.

L’événement Conférence : Histoire de la Musique d’orgue Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme

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