Conférence Histoire de la Palestine depuis l’Emprie Ottoman à aujourd’hui Ancenis-Saint-Géréon

Conférence Histoire de la Palestine depuis l’Emprie Ottoman à aujourd’hui

90 Rue Andrée et Marcel Braud Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-11-04 14:30:00

fin : 2025-11-04

2025-11-04

L’université permanente propose ce mois-ci une conférence au cinéma l’Eden.

La conférence est réalisé par Sandrine Mansour, docteur en Histoire (thèse auprès de Henri Laurens) et chercheur au CRHIA à l’Université de Nantes.

Tarif 8€ pour les non-adhérents .

90 Rue Andrée et Marcel Braud Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 55 43 13 up.ancenis@univ-nantes.fr

English :

This month, the permanent university is holding a conference at the Eden cinema.

German :

Die Université Permanente bietet diesen Monat eine Konferenz im Kino L’Eden an.

Italiano :

Questo mese, l’Università permanente terrà una conferenza al cinema Eden.

Espanol :

Este mes, la universidad permanente celebra una conferencia en el cine Edén.

