Conférence Histoire de la Palestine depuis l’Emprie Ottoman à aujourd’hui Ancenis-Saint-Géréon

Conférence Histoire de la Palestine depuis l’Emprie Ottoman à aujourd’hui
90 Rue Andrée et Marcel Braud Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2025-11-04 14:30:00
fin : 2025-11-04
2025-11-04
L’université permanente propose ce mois-ci une conférence au cinéma l’Eden.
La conférence est réalisé par Sandrine Mansour, docteur en Histoire (thèse auprès de Henri Laurens) et chercheur au CRHIA à l’Université de Nantes.
Tarif 8€ pour les non-adhérents .
90 Rue Andrée et Marcel Braud Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 55 43 13 up.ancenis@univ-nantes.fr
English :
This month, the permanent university is holding a conference at the Eden cinema.
German :
Die Université Permanente bietet diesen Monat eine Konferenz im Kino L’Eden an.
Italiano :
Questo mese, l’Università permanente terrà una conferenza al cinema Eden.
Espanol :
Este mes, la universidad permanente celebra una conferencia en el cine Edén.
