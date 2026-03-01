Conférence “Histoire de la Photographie” (5ème partie) MCL St Marcel Metz

Conférence “Histoire de la Photographie” (5ème partie)

MCL St Marcel 36 Rue Saint Marcel Metz Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Cycle de conférences d’Histoire de l’Art “Histoire de la Photographie” (5ème partie)

Conférences animées par Elsa Soibinet.

Depuis plusieurs saison, la MCL propose un cycle de conférences en histoire de l’art, en suivant des thématiques larges et accessibles. Cette année, l’Histoire de la photographie sera mise à l’honneur, à travers une lecture plastique et chronologique.

Participation libre demandée selon ses moyens et son envie.

Pas de réservation nécessaire, cependant les places sont limitées.Tout public

.

MCL St Marcel 36 Rue Saint Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 32 53 24

English :

Art History lecture series ?History of Photography? (Part 5)

Conducted by Elsa Soibinet.

For several seasons now, the MCL has been offering a series of lectures on the history of art, following broad, accessible themes. This year, the History of Photography will be given pride of place, through a visual and chronological reading.

Free participation according to means and inclination.

No reservation necessary, but places are limited.

