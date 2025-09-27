Conférence Histoire de la photographie Niherne

Conférence Histoire de la photographie Niherne samedi 27 septembre 2025.

Conférence Histoire de la photographie

2 Rue du Tecq Niherne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

C’est à une exploration captivante de l’histoire de la photographie que vous invite Bernadette, depuis les premières découvertes du XIXème siècle, jusqu’à l’émergence et l’influence des femmes photographes depuis 1815. Cette conférence offrira un bonus spécial consacré à Nadar et George Sand.

Thèmes abordés

· Les contributions d’Aristote à l’optique et leurs impacts sur la photographie.

· Les grandes découvertes du XIXème siècle et leurs révolutions technologiques.

· L’émergence des femmes photographes depuis 1815 et leur influence sur l’art photographique.

· Bonus spécial Nadar et George Sand, leur collaboration.

Public Cette conférence s’adresse à tous les passionnés de photographie, d’histoire de l’art, et de sciences, ainsi qu’à ceux qui souhaitent découvrir l’impact de la photographie sur notre perception du monde. .

2 Rue du Tecq Niherne 36250 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 29 81 50

English :

Bernadette invites you on a captivating exploration of the history of photography, from the first discoveries in the 19th century, to the emergence and influence of women photographers since 1815. This lecture will feature a special bonus devoted to Nadar and George Sand.

German :

Bernadette lädt Sie zu einer spannenden Erkundung der Geschichte der Fotografie ein, von den ersten Entdeckungen im 19. Jahrhundert bis hin zum Aufkommen und Einfluss von Fotografinnen seit 1815. Dieser Vortrag wird einen besonderen Bonus bieten, der Nadar und George Sand gewidmet ist.

Italiano :

Bernadette vi invita a un’avvincente esplorazione della storia della fotografia, dalle prime scoperte del XIX secolo all’emergere e all’influenza delle donne fotografe dal 1815. Questa conferenza conterrà un bonus speciale dedicato a Nadar e George Sand.

Espanol :

Bernadette le invita a una cautivadora exploración de la historia de la fotografía, desde los primeros descubrimientos en el siglo XIX hasta la aparición y la influencia de las mujeres fotógrafas desde 1815. Esta conferencia contará con un extra especial dedicado a Nadar y George Sand.

L’événement Conférence Histoire de la photographie Niherne a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Châteauroux Berry Tourisme