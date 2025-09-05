Conférence « Histoire de la vigne dans le Châtillonnais » Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine

La culture de la vigne dans le Châtillonnais remonte probablement au début de notre ère, et s’égrène au rythme de la vie religieuse et économique de la région pour quasiment s’arrêter au début du XXe siècle. Elle constitua, dans les confins Bourgogne Champagne, une ressource économique et de vie sociale de premier ordre. Elle ne concerne que quelques communes au passé viticole affirmé ; avant une généralisation de la viticulture, aux XVIIIe et XIXe siècles, à l’ensemble de la région. Ce sont ces mêmes communes (presque toutes) que l’on retrouve actuellement intégrées au classement en Appellation d’Origine Contrôlée (A.O.C.). Sur les pentes de la côte Châtillonnaise, le vignoble a joué, jusqu’au début du XXe siècle, un rôle important dans la vie des villages.

Mais, Phylloxéra, Mildiou, Oïdium et autres maladies de la vigne, tout comme d’ailleurs les guerres, les épidémies et l’évolution du tissu socio-économique de la fin du XIXe siècle, vont provoquer l’abandon progressif de la culture viticole. A la fin des années 1980 le renouveau est en marche ; les coteaux reprennent vie. La passion de quelques vignerons audacieux redonna vie aux vignes, défiant l’histoire.

Christophe SUCHAUT dressera le tableau du vignoble Châtillonnais des origines à nos jours.

Après des études viti-vinicoles et des fonctions de chef de culture ou de chef de cave, Christophe SUCHAUT intervient en tant que conseiller vigne et vins à la Chambre d’agriculture de Côte d’Or et son antenne de Châtillon-sur-Seine.

Spécialisé en développement d’entreprises et formateur technique, Christophe SUCHAUT intervient plus généralement sur des sujets très divers allant de l’implantation d’un vignoble, à la conception d’un chai, à l’organisation pour les vins de la Côte-d’Or du Concours Général Agricole, au suivi phytosanitaire du vignoble ou à la formation intra-entreprises…

Christophe SUCHAUT a compilé et rédigé un historique étayé par de nombreux documents et témoignages.

date lundi 12 janvier 2026

lieu Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine (entrée Rue du Président Carnot)

tarif adhérent 7€ / non-adhérent 9€

contact accutb21@gmail.com ou 06.83.89.36.00

les conférences commencent à 14h30 précises ouverture des portes 14h15 .

