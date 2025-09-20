Conférence « Histoire de l’ancien Hélio Marin Mémoire d’un lieu de transformation » avenue de l’océan Labenne

Conférence « Histoire de l'ancien Hélio Marin Mémoire d'un lieu de transformation » samedi 20 septembre 2025.

Salle Manaoc Labenne Landes

L’ancien institut hélio-marin de Labenne, dans les Landes, a été bâti en

1929 par Jules Bouville pour soigner la tuberculose osseuse. Après une

reconversion en centre de rééducation puis en maison de retraite, ce

centre de soins a été désaffecté en 2007.

Menacé par le recul du trait de côte et l’avancée dunaire, il a été racheté

par le Conservatoire du littoral en 2021. Les bâtiments sont en cours de

dépollution et de déconstruction afin de restaurer l’espace dunaire.

Héritage historique et symbole du changement climatique, il marque

encore aujourd’hui le paysage local jusqu’à sa prochaine disparition.

Participation sur inscription culture@ville-labenne.fr .

culture@ville-labenne.fr

