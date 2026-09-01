Conférence : Histoire de l’architecture à travers la peinture, par Claude Correia, architecte DPLG Salle Gobetti , Hexagone Autun

Informations pratiques

Autun

Conférence : Histoire de l’architecture à travers la peinture, par Claude Correia, architecte DPLG

Salle Gobetti , Hexagone 2, Bd Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif réduit

Tarif demandeurs d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:30:00

fin : 2026-09-17 22:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Nous croyons regarder les bâtiments… mais, souvent, ce sont eux qui nous apprennent comment habiter le monde.

Pourquoi certains bâtiments nous apaisent-ils tandis que d’autres nous impressionnent ou nous déroutent? À quel moment un simple abri devient-il véritablement de l’architecture ?

Cette intervention propose un voyage sensible à travers l’histoire de l’architecture, depuis les premières grandes constructions de l’Antiquité jusqu’aux interrogations contemporaines.

Mais plutôt que d’observer uniquement les bâtiments eux-mêmes, nous les regarderons à travers un regard inattendu : celui des peintres. Car les artistes ont souvent su révéler ce que les plans et les dessins techniques ne montrent pas : la manière dont l’espace est vécu, ressenti et habité.

Des représentations antiques aux perspectives de la Renaissance, des scènes urbaines modernes aux visions contemporaines, la peinture devient un guide pour comprendre comment l’architecture organise notre rapport au monde.

Entre histoire de l’art, histoire des formes et réflexion sur notre époque, cette causerie invite à découvrir comment les murs peuvent porter des idées, exprimer des croyances et raconter la manière dont chaque civilisation se représente elle-même. .

Salle Gobetti , Hexagone 2, Bd Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 88 34 62 utb71400@gmail.com

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English : Conférence : Histoire de l’architecture à travers la peinture, par Claude Correia, architecte DPLG

L’événement Conférence : Histoire de l’architecture à travers la peinture, par Claude Correia, architecte DPLG Autun a été mis à jour le 2026-09-05 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II