Conférence histoire de l’art Bonnard, peintre du bonheur ! Carvin

place de la gare Carvin Pas-de-Calais

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-16

2025-09-16

Plongez dans l’univers de l’art à travers les conférences un voyage au cœur des mouvements, des oeuvres et des figures emblématiques qui ont marqué l’histoire artistique. Découvertes garanties !

Les 60 ans de la Fondation Maeght à St Paul de Vence, ça se fête encore aujourd’hui et à cette occasion saluons l’amitié inconditionnelle de Bonnard et Matisse. Bel écho au film Bonnard, Pierre et Marthe .

Peintre, graveur, décorateur, illustrateur, sculpteur (1867-1947), il développe un sens intime de la vision. Dans cette formidable révolution qu’ont été Cézanne le fauvisme et l’oeuvre de Matisse, quelle place a occupé Bonnard dans ce tsunami de mouvements artistiques ? On lui reconnait en Nabi son traitement passionné et jubilatoire de la couleur.

J’espère, dit-il, que ma peinture tiendra sans craquelure. Je voudrais arriver devant les jeunes peintres de l’an 2000 avec des ailes de papillon. .

place de la gare Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 74 30 mediaresa@carvin.fr

English :

Immerse yourself in the world of art through our lectures: a journey to the heart of the movements, works and emblematic figures that have marked artistic history. Discoveries guaranteed!

German :

Tauchen Sie mithilfe der Vorträge in die Welt der Kunst ein: eine Reise zu den Bewegungen, Werken und emblematischen Figuren, die die Kunstgeschichte geprägt haben. Entdeckungen sind garantiert!

Italiano :

Immergetevi nel mondo dell’arte attraverso le conferenze: un viaggio nel cuore dei movimenti, delle opere e delle figure emblematiche che hanno segnato la storia dell’arte. Scoperte garantite!

Espanol :

Sumérjase en el mundo del arte a través de las conferencias: un viaje al corazón de los movimientos, obras y figuras emblemáticas que han dejado su huella en la historia artística. ¡Descubrimientos garantizados!

