Conférence Histoire de l’Art Auditorium Espace Culturel Terraqué Carnac

Auditorium Espace Culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

15h “L’ARCHÉOLOGUE ET SON PHARAON” par Agnès Anquetin-Dias

C’est à la ténacité de l’archéologue britannique Howard Carter que l’on doit la découverte romanesque du trésor de Toutankhamon Le pharaon complètement oublié même par les pilleurs de tombes, et ramené sous les feux des projecteurs par l’archéologue en 1922, irradie désormais de sa présence le Grand Musée du Caire. Réservation à cercle.culturel.carnac@gmail.com. Billetterie à partir de 14 h. Tarif 8€, 5€ pour les adhérents et étudiants .

56340 Morbihan Bretagne

