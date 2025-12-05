CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART EUGÈNE BOUDIN SALLE DES FÊTES Fonsorbes
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART EUGÈNE BOUDIN SALLE DES FÊTES Fonsorbes jeudi 19 février 2026.
SALLE DES FÊTES Chemin des Boulbènes Fonsorbes Haute-Garonne
Début : 2026-02-19 18:30:00
fin : 2026-02-19 20:00:00
2026-02-19
Explorons l'oeuvre d'Eugène Boudin, aux prémices de l'engouement pour les bains de mer et stations balnéaires.
Nous voilà explorant l'oeuvre du mentor de Monet (1840-1926). On est aux prémices de cet engouement pour les bains de mer. Naissance des stations balnéaires, élégantes sur la plage et études atmosphériques préfigurent certains sujets traité par Monet .
SALLE DES FÊTES Chemin des Boulbènes Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr
English :
Let's explore the work of Eugène Boudin, in the early days of the seaside bathing craze.
