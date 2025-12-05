CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART EUGÈNE BOUDIN SALLE DES FÊTES Fonsorbes

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART EUGÈNE BOUDIN

SALLE DES FÊTES Chemin des Boulbènes Fonsorbes Haute-Garonne

Début : 2026-02-19 18:30:00

fin : 2026-02-19 20:00:00

2026-02-19

Explorons l’oeuvre d’Eugène Boudin, aux prémices de l’engouement pour les bains de mer et stations balnéaires.

Nous voilà explorant l’oeuvre du mentor de Monet (1840-1926). On est aux prémices de cet engouement pour les bains de mer. Naissance des stations balnéaires, élégantes sur la plage et études atmosphériques préfigurent certains sujets traité par Monet .

+33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

Let’s explore the work of Eugène Boudin, in the early days of the seaside bathing craze.

