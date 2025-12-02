Conférence Histoire de l’Art Histoire chronologique de la peinture 3e partie Espace culturel Agon-Coutainville
Conférence Histoire de l’Art Histoire chronologique de la peinture 3e partie Espace culturel Agon-Coutainville mardi 13 janvier 2026.
Conférence Histoire de l’Art Histoire chronologique de la peinture 3e partie
Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 10:15:00
fin : 2026-01-13 11:30:00
Date(s) :
2026-01-13
Conférence Histoire de l’Art Histoire chronologique de la peinture 3ème partie . .
Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie duchevaletaumusee@gmail.com
English : Conférence Histoire de l’Art Histoire chronologique de la peinture 3e partie
L’événement Conférence Histoire de l’Art Histoire chronologique de la peinture 3e partie Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-12-02 par Coutances Tourisme