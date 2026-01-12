CONFERENCE HISTOIRE DE L’ART ITALIEN Sète

CONFERENCE HISTOIRE DE L’ART ITALIEN

Boulevard Daniele Casanova Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Les tesselles… ces petits cubes de verre ou autre matière qui permettent de créer la mosaïque, seront au centre de cette conférence.

TESSELLES DE RAVENNE, PARCELLES D’ETERNITÉLes tesselles… ces petits cubes de verre ou autre matière qui permettent de créer la mosaïque, seront au centre de cette conférence.Assemblées, elles forment des images, des aplats de couleurs et d’or, des cieux ou encore des étoiles… des parcelles d’éternité.Mais pourquoi Ravenne regorge-t-elle de mosaïques ?Quand et comment ont-elles été créées ?Quels messages délivrent-elles ? Ce sont ces questions qui, entre histoire et histoire de l’art, guideront notre réflexion, dans le but d’appréhender au mieux les vibrants trésors de lumière de la cité de Dante.ATTENTION: NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À 80 PERSONNES .

Boulevard Daniele Casanova Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 73 82 57 94 dantealighierisete@gmail.com

English :

Tesserae? the small cubes of glass or other material used to create mosaics, will be the focus of this conference.

