Conférence Histoire de l’art La naissance de la figure humaine Cernay mardi 18 novembre 2025.

15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-11-18 18:30:00

fin : 2025-11-18 20:00:00

2025-11-18

Conférence de Catherine Koenig La naissance de la figure humaine. L’art pariétal révèle les premières représentations de l’homme dans l’histoire de l’art.

Catherine Koenig propose une conférence sur l’histoire de l’art La naissance de la figure humaine. Découvrez comment l’art pariétal marque l’apparition des premières représentations humaines. .

15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr

English :

Lecture by Catherine Koenig: The birth of the human figure. Cave art reveals the first representations of man in the history of art.

German :

Vortrag von Catherine Koenig: Die Geburt der menschlichen Figur. Die Höhlenmalerei enthüllt die ersten Darstellungen des Menschen in der Kunstgeschichte.

Italiano :

Conferenza di Catherine Koenig: La nascita della figura umana. L’arte delle caverne rivela le prime rappresentazioni dell’uomo nella storia dell’arte.

Espanol :

Conferencia de Catherine Koenig: El nacimiento de la figura humana. El arte rupestre revela las primeras representaciones del hombre en la historia del arte.

