Conférence Histoire de l’Art « La pluie représentée en peinture » Espace culturel Agon-Coutainville

Conférence Histoire de l’Art « La pluie représentée en peinture » Espace culturel Agon-Coutainville mardi 14 octobre 2025.

Conférence Histoire de l’Art « La pluie représentée en peinture »

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 10:15:00

fin : 2025-10-14 11:45:00

Date(s) :

2025-10-14

Conférence Histoire de l’Art « La pluie représentée en peinture ». .

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie duchevaletaumusee@gmail.com

English : Conférence Histoire de l’Art « La pluie représentée en peinture »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Histoire de l’Art « La pluie représentée en peinture » Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-09-16 par Coutances Tourisme