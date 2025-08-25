Conférence Histoire de l’Art « Le Midi dans l’imaginaire des artistes » Andernos-les-Bains
Conférence Histoire de l’Art « Le Midi dans l’imaginaire des artistes » Andernos-les-Bains jeudi 28 mai 2026.
Conférence Histoire de l’Art « Le Midi dans l’imaginaire des artistes »
52, avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Animée par Émilie Ricard, historienne de l’art et organisée par l’association Formes & Couleurs.
Van Gogh, Cézanne, Nicolas de Staël… .
52, avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine formesetcouleurs33@gmail.com
English : Conférence Histoire de l’Art « Le Midi dans l’imaginaire des artistes »
German : Conférence Histoire de l’Art « Le Midi dans l’imaginaire des artistes »
Italiano :
Espanol : Conférence Histoire de l’Art « Le Midi dans l’imaginaire des artistes »
L’événement Conférence Histoire de l’Art « Le Midi dans l’imaginaire des artistes » Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Andernos-les-Bains