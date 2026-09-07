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Conférence histoire de l’art « L’été représenté en peinture » Espace culturel Agon-Coutainville

mardi 13 octobre 2026 · Espace culturel · Agon-Coutainville

Conférence histoire de l’art « L’été représenté en peinture » Espace culturel Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
10:15:00
Lieu
Espace culturel
Adresse
2 Avenue du Président Roosevelt
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Conférence histoire de l’art « L’été représenté en peinture »

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 10:15:00
fin : 2026-10-13 11:30:00

Date(s) :
2026-10-13

Conférence histoire de l’art « L’été représenté en peinture ».   .

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie   duchevaletaumusee@gmail.com

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English : Conférence histoire de l’art « L’été représenté en peinture »

L’événement Conférence histoire de l’art « L’été représenté en peinture » Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-09-07 par Coutances Tourisme

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