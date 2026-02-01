Conférence Histoire de l’Art MARCIAC Marciac

Conférence Histoire de l’Art

MARCIAC 10 Place du Chevalier d’Antras Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

La Micro-folie vous propose une visioconférence en direct avec le Grand Palais RMN (Réunion des Musées Nationaux) sur les Temples et dieux de l’Egypte Ancienne.

Temples, représentations du divin, gestes du culte, croyances funéraires… Des mythes racontant le création du monde au rôle du roi dans le maintien de celui-ci, de la révolution d’Akhénaton aux animaux sacrés, allez à la rencontre du sentiments religieux et de ses divers modes d’expression dans l’Egypte antique.

MARCIAC 10 Place du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 38 03 jeandesj@hotmail.fr

English :

La Micro-folie invites you to a live videoconference with the Grand Palais RMN (Réunion des Musées Nationaux) on Temples and gods of Ancient Egypt.

Temples, representations of the divine, gestures of worship, funerary beliefs… From myths recounting the creation of the world to the role of the king in maintaining it, from Akhenaten’s revolution to sacred animals, discover religious sentiment and its various modes of expression in Ancient Egypt.

