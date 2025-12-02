Conférence Histoire de l’Art Niki de Saint-Phalle 4 Cinémas Theatre Vernon
Les Amis du Musée de Vernon vous invitent à une conférence passionnante sur Niki de Saint-Phalle.
Date Mardi 2 décembre
Horaire 18h00
Lieu Cinéma-Théâtre de Vernon
️ Tarifs 15 € -26 ans 5 €
Infos & réservations www.samv.org .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 72 46 55 71 contact@samv.org
