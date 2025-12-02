Conférence Histoire de l’Art Niki de Saint-Phalle 4 Cinémas Theatre Vernon

Conférence Histoire de l’Art Niki de Saint-Phalle

Les Amis du Musée de Vernon vous invitent à une conférence passionnante sur Niki de Saint-Phalle.

Date Mardi 2 décembre

Horaire 18h00

Lieu Cinéma-Théâtre de Vernon

️ Tarifs 15 € -26 ans 5 €

Infos & réservations www.samv.org .

