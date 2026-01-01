CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART RODIN ET BOURDELLE SALLE DES FÊTES Seysses
SALLE DES FÊTES 225 Impasse Boulbènes Seysses Haute-Garonne
Début : 2026-01-29 18:30:00
fin : 2026-01-29 20:00:00
2026-01-29
Conférence sur Rodin et Bourdelle.
Sur Auguste Rodin, Antoine Bourdelle écrit. De Bourdelle, Rodin vante les œuvres. Les deux hommes échangent des lettres, des œuvres, des idées. .
SALLE DES FÊTES 225 Impasse Boulbènes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr
English :
Conference on Rodin and Bourdelle.
