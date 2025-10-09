CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART SALLE DES FÊTE Seysses
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART SALLE DES FÊTE Seysses jeudi 9 octobre 2025.
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART
SALLE DES FÊTE 225 Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 18:30:00
fin : 2025-10-09 20:00:00
Date(s) :
2025-10-09
Participez à la conférence animée par Annick Arnaud sur Christian Krohg.
CHRISTIAN KROHG, PEINTRE, ÉCRIVAIN, NORVÉGIEN, VOYAGEUR, ANTI-CONFORMISTE ET ENGAGÉ!
Présentée par Annick Arnaud, historienne de l’art. .
SALLE DES FÊTE 225 Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr
English :
Join Annick Arnaud for a talk on Christian Krohg.
German :
Nehmen Sie an der von Annick Arnaud moderierten Konferenz über Christian Krohg teil.
Italiano :
Unitevi ad Annick Arnaud per una conferenza su Christian Krohg.
Espanol :
Acompañe a Annick Arnaud en una charla sobre Christian Krohg.
L’événement CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART Seysses a été mis à jour le 2025-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE