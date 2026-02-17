Conférence Histoire de l’Art Sous la pluie Salle Méniscoul Piriac-sur-Mer

Conférence Histoire de l’Art Sous la pluie

Salle Méniscoul Rue du port Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2026-03-03 18:30:00

fin : 2026-03-03 20:00:00

2026-03-03

Sous la pluie est un regard sur l’exposition du Musée d’arts de Nantes jusqu’au 1er mars, par Hélène Cheguillaume.

La conférence propose de revenir sur les spécificités de cette exposition, en abordant certaines œuvres d’artistes d’origines diverses et dont le point commun est d’avoir tenté de saisir le caractère à la fois instable et insaisissable de la pluie.

Cette rencontre est également l’occasion d’approfondir, sous forme de focus choisis au fil de l’exposition, la vie et l’œuvre d’artistes ayant marqué l’histoire de l’art.

Réservation conseillée auprès de la Médiathèque municipale au 02 40 60 35 91 .

+33 2 40 60 35 91 bibliotheque@piriac-sur-mer.fr

