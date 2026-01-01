Conférence Histoire de l’Art Un rêve occidental Espace culturel Le Roëlan – Erdeven

Conférence Histoire de l’Art Un rêve occidental

Espace culturel Le Roëlan – 9 Rue Abbé le Barh Erdeven Morbihan

Début : 2026-01-24 17:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Au début du XIXe siècle, tous les regards sont tournés vers la Méditerranée et le Proche-Orient l’Egypte, la Grèce, la Turquie, l’Algérie sont des foyers de confrontation entre Orient et Occident.

Chez les artistes, la sensualité fantasmée des harems et l’exotisme des caravansérials côtoient l’univers aride et quotidien du désert vécut par les plus aventuriers.

.Conférence animée par Diane Gouard .

Espace culturel Le Roëlan – 9 Rue Abbé le Barh Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 11 61 06 57

