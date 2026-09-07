Conférence histoire de l’art « Vermeer : sa vie, son œuvre » Espace culturel Agon-Coutainville
mardi 10 novembre 2026 · Espace culturel · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Conférence histoire de l’art « Vermeer : sa vie, son œuvre »
Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 10:15:00
fin : 2026-11-10 11:30:00
Date(s) :
2026-11-10
Conférence histoire de l’art « Vermeer : sa vie, son œuvre ». .
Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie duchevaletaumusee@gmail.com
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English : Conférence histoire de l’art « Vermeer : sa vie, son œuvre »
L’événement Conférence histoire de l’art « Vermeer : sa vie, son œuvre » Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-09-07 par Coutances Tourisme
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