Informations pratiques

Agon-Coutainville

Conférence histoire de l’art « Vermeer : sa vie, son œuvre »

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 10:15:00

fin : 2026-11-10 11:30:00

Date(s) :

2026-11-10

Conférence histoire de l’art « Vermeer : sa vie, son œuvre ». .

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie duchevaletaumusee@gmail.com

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English : Conférence histoire de l’art « Vermeer : sa vie, son œuvre »

L’événement Conférence histoire de l’art « Vermeer : sa vie, son œuvre » Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-09-07 par Coutances Tourisme