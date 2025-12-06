Conférence histoire de l’église de Cernay Cernay

Conférence histoire de l’église de Cernay

Rue de l’Eglise Cernay Haut-Rhin

Samedi 2025-12-06 16:00:00

2025-12-06 17:30:00

2025-12-06

Un éclairage essentiel sur l’histoire d’un lieu emblématique et les influences qui l’ont façonné. Une belle occasion de redécouvrir un patrimoine précieux.

Conférence par Michel Flieg. .

Rue de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 05

An essential insight into the history of an emblematic site and the influences that have shaped it. A wonderful opportunity to rediscover a precious heritage.

