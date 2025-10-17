Conférence: Histoire de l’électricité de l’expérience de salon à son omniprésence avenue du Vercors Marches

Conférence: Histoire de l’électricité de l’expérience de salon à son omniprésence avenue du Vercors Marches vendredi 17 octobre 2025.

Conférence: Histoire de l’électricité de l’expérience de salon à son omniprésence

avenue du Vercors Salle Vercors Marches Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 20:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Conférence ouverte à tous, personnes adhérentes comme non adhérents à ACCES.

.

avenue du Vercors Salle Vercors Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

English :

Conference open to all, ACCES members and non-members alike.

German :

Die Konferenz steht allen offen, sowohl ACCES-Mitgliedern als auch Nichtmitgliedern.

Italiano :

Conferenza aperta a tutti, soci e non soci ACCES.

Espanol :

Conferencia abierta a todos, miembros y no miembros de ACCES.

L’événement Conférence: Histoire de l’électricité de l’expérience de salon à son omniprésence Marches a été mis à jour le 2025-09-13 par Valence Romans Tourisme