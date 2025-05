CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ENFANCE IRRÉGULIÈRE. PERSPECTIVES DE LA PÉDOPSYCHIATRIE – Montpellier, 5 juin 2025 07:00, Montpellier.

Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.

Les Archives départementales de l’Hérault proposent, le jeudi 5 juin prochain à Pierresvives, une conférence de Hugo Peyre « Histoire de l’enfance irrégulière. Perspectives de la pédopsychiatrie ».

La pédopsychiatrie, en pleine structuration entre 1930 et 1960, a principalement émergé en dehors des asiles, dans les domaines scolaire et juridique. Durant l’entre-deux-guerres, les dispensaires d’hygiène infantile, tels que le centre Lacrételle à Paris, ont joué un rôle central auprès des enfants en difficulté scolaire. Hugo Peyre a dépouillé les archives médicales de ce centre (1951-1963) en explorant les approches diagnostiques et étiologiques de cette période.

Hugo Peyre est professeur à la faculté de médecine de Montpellier. Il dirige le Centre d’excellence sur l’autisme et les troubles du neurodéveloppement. .

English :

As part of the « Jeudis de l’histoire » series of meetings with authors and specialists, organized by the Archives départementales de l’Hérault.

German :

Im Rahmen der « Jeudis de l?histoire », einer Reihe von Treffen mit Autoren und Spezialisten, die vom Archives départementales de l’Hérault angeboten werden.

Italiano :

Nell’ambito della serie di incontri con autori e specialisti « Jeudis de l’histoire », organizzata dagli Archives départementales de l’Hérault.

Espanol :

En el marco del ciclo « Jeudis de l’histoire », encuentros con autores y especialistas organizados por los Archives départementales de l’Hérault.

