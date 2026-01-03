[Conférence] Histoire de l’ivoire à Dieppe Clubhouse des Tennis Dieppe

[Conférence] Histoire de l’ivoire à Dieppe

Clubhouse des Tennis / 2 Chemin des Tennis Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Découvrir et redécouvrir certains aspects de l’ivoirerie dieppoise… entre art et légalité du XVIe au XXIe siècle avec Isabelle Abraham-Marchand, historienne.

Entrée Libre.

Obligation de présenter une pièce identité. .

