[Conférence] Histoire de l’ivoire à Dieppe Clubhouse des Tennis Dieppe
[Conférence] Histoire de l’ivoire à Dieppe Clubhouse des Tennis Dieppe vendredi 6 février 2026.
[Conférence] Histoire de l’ivoire à Dieppe
Clubhouse des Tennis / 2 Chemin des Tennis Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 18:30:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Découvrir et redécouvrir certains aspects de l’ivoirerie dieppoise… entre art et légalité du XVIe au XXIe siècle avec Isabelle Abraham-Marchand, historienne.
Entrée Libre.
Obligation de présenter une pièce identité. .
Clubhouse des Tennis / 2 Chemin des Tennis Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie +33 7 81 35 40 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Conférence] Histoire de l’ivoire à Dieppe
L’événement [Conférence] Histoire de l’ivoire à Dieppe Dieppe a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie