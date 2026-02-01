Conférence Histoire de naufrages dans l’estuaire de Seine Place de la Porte de Rouen Honfleur

Conférence Histoire de naufrages dans l’estuaire de Seine

Conférence Histoire de naufrages dans l’estuaire de Seine par Jean-Luc Lemaire avec l’association GRIEME

En parallèle de l’exposition

Visions Sous-marines, l’association GRIEME propose une seconde conférence animée cette fois-ci par Jean-Luc Lemaire.

Exposition visible du 17 janvier au 14 février 2026

Conférence gratuite sur inscription .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 contact.mediatheque@orange.fr

Conference History of shipwrecks in the Seine estuary by Jean-Luc Lemaire with the GRIEME association

