Conférence Histoire de naufrages dans l’estuaire de Seine Place de la Porte de Rouen Honfleur

Début : 2026-02-07 15:00:00
2026-02-07
Conférence Histoire de naufrages dans l’estuaire de Seine par Jean-Luc Lemaire avec l’association GRIEME
En parallèle de l’exposition
Visions Sous-marines, l’association GRIEME propose une seconde conférence animée cette fois-ci par Jean-Luc Lemaire.
Exposition visible du 17 janvier au 14 février 2026
Conférence gratuite sur inscription .
Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 contact.mediatheque@orange.fr
English : Conférence Histoire de naufrages dans l’estuaire de Seine
Conference History of shipwrecks in the Seine estuary by Jean-Luc Lemaire with the GRIEME association
