Conférence Histoire de nos chemins Salle des Fêtes Roche-en-Régnier

Conférence Histoire de nos chemins

Salle des Fêtes Le Bourg Roche-en-Régnier Haute-Loire

Début : 2025-10-24 18:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Nos chemins, nos routes témoignent d’un temps où cheminaient pèlerins, paysans, soldats, commerçants. Comment s’est construit le Réseau des chemins et des routes sur notre territoire ? Comment, autrefois, s’organisaient les déplacements ?

Salle des Fêtes Le Bourg Roche-en-Régnier 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 57 55 72 bibliroche@gmail.com

English :

Our paths and roads bear witness to a time when pilgrims, peasants, soldiers and merchants travelled along them. How was the network of paths and roads built on our territory? How was travel organized in days gone by?

German :

Unsere Wege und Straßen zeugen von einer Zeit, in der Pilger, Bauern, Soldaten und Händler unterwegs waren. Wie entstand das Netz der Wege und Straßen in unserem Gebiet? Wie wurden früher Reisen organisiert?

Italiano :

I nostri sentieri e le nostre strade testimoniano un’epoca in cui pellegrini, contadini, soldati e mercanti li percorrevano. Come è stata costruita la rete di sentieri e strade nella nostra regione? Come erano organizzati i viaggi in tempi passati?

Espanol :

Nuestros caminos y carreteras son testigos de una época en la que por ellos transitaban peregrinos, agricultores, soldados y comerciantes. ¿Cómo se construyó la red de caminos y carreteras de nuestra región? ¿Cómo se organizaban los viajes antaño?

