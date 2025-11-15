Conférence Histoire de Semblancay Semblançay

Conférence Histoire de Semblancay

Conférence Histoire de Semblançay racontée par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique de Semblançay, à 17h salle Audiard.

English :

History of Semblançay lecture by the Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique de Semblançay, at 5pm in the Salle Audiard.

German :

Vortrag Geschichte von Semblançay , erzählt von der Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique de Semblançay, um 17 Uhr im Salle Audiard.

Italiano :

Storia di Semblançay a cura dell’Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique de Semblançay, alle 17.00 nella Salle Audiard.

Espanol :

Conferencia Historia de Semblançay de la Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique de Semblançay, a las 17.00 h en la Sala Audiard.

