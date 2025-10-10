CONFÉRENCE HISTOIRE DES FEMMES EN IMAGES Casino Saint-Brevin-les-Pins

Casino 55 Boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-10 17:00:00

« Les sources iconographiques de l’histoire des femmes aux Archives de Loire-Atlantique » conférence de Séverin Neveu, médiateur culturel aux Archives départementales, organisée en partenariat avec l’association brévinoise de généalogie.

Femmes au travail, femmes militantes, femmes au foyer ou femmes objets …, des sujets désormais mieux connus grâce à l’exploitation des documents écrits. Mais qu’en est-il des images ? Les Archives de Loire-Atlantique conservent des sources insoupçonnées dans leurs fonds d’affiches, de cartes postales et de photographies. Comment les retrouver et comment les exploiter ? Réponses au travers d’exemples choisis.

Durée : 1 h 30 Entrée libre et ouverte à tous, dans la limite des places disponibles .

Casino 55 Boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 19 49 abg44@laposte.net

