Conférence Histoire des fouilles du Château d’Harcourt Harcourt

Conférence Histoire des fouilles du Château d’Harcourt

Centre Culturel Jeanne Messager 27 Rue Pinchon Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 18:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Conférence patrimoine animée par Gilles DESHAYES, archéologue médiéviste.

Un apéritif dînatoire serait proposé en supplément. Menu un verre de vin chaud, petits fours salés et sucrés, un verre de vin .

Centre Culturel Jeanne Messager 27 Rue Pinchon Harcourt 27800 Eure Normandie +33 7 43 53 79 96

