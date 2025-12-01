Conférence Histoire des fouilles du Château d’Harcourt Harcourt
Conférence Histoire des fouilles du Château d'Harcourt Harcourt jeudi 11 décembre 2025.
Conférence Histoire des fouilles du Château d’Harcourt
Centre Culturel Jeanne Messager 27 Rue Pinchon Harcourt Eure
Début : 2025-12-11 18:00:00
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Conférence patrimoine animée par Gilles DESHAYES, archéologue médiéviste.
Un apéritif dînatoire serait proposé en supplément. Menu un verre de vin chaud, petits fours salés et sucrés, un verre de vin .
Centre Culturel Jeanne Messager 27 Rue Pinchon Harcourt 27800 Eure Normandie
