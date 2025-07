CONFÉRENCE HISTOIRE DES FRUITIÈRES DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES SALLE DES FÊTES Valcabrère

Histoire des fruitières dans les Hautes-Pyrénées. Les entreprises fromagères rurales au XIX et XXe siècles.

Par Marc Beillot docteur en géographie humaine, chercheur en histoire agricole. président de L’AMOMA65

Conférence organisée dans le cadre des conférences d’été « Connaissance du Comminges », sous le patronage de la Société des Etudes du Comminges avec le soutien de l’association des Amis du Comminges à Paris, de l’Académie Julien Sacaze et de la municipalité de Valcabrère.

History of cheese dairies in the Hautes-Pyrénées. Rural cheese companies in the 19th and 20th centuries.

Geschichte der Obstbauernhöfe in den Hautes-Pyrénées. Ländliche Käseunternehmen im 19. und 20. Jahrhundert.

Storia dei caseifici negli Hautes-Pyrénées. Le aziende casearie rurali nel XIX e XX secolo.

Historia de las queserías de los Altos Pirineos. Las empresas queseras rurales en los siglos XIX y XX.

