Conférence Histoire des quartiers et barris de Martel

10, rue de la Halle Martel Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28 18:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Mme Marguerite Guély, historienne de la vicomté de Turenne, présentera une conférence "Du Moyen Âge au XIXe siècle, évolution des quartiers et barris de Martel "

Mme Marguerite Guély, historienne de la vicomté de Turenne, présentera une conférence "Du Moyen Âge au XIXe siècle, évolution des quartiers et barris de Martel ". Pour adulte

Conférence organisée par l’association Rencontres & Patrimoine en Pays Martelais qui favorise les échanges entre résidents et passionnés du Pays Martelais et révèle son patrimoine historique, architectural, économique et social, du Moyen Âge à nos jours.

Conférence donnée dans la salle Duguesclin

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10, rue de la Halle Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 10 09 52 55

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English :

Mrs Marguerite Guély, historian of the Viscounty of Turenne, will present a lecture "From the Middle Ages to the 19th century, the evolution of Martel’s districts and barris "

L’événement Conférence Histoire des quartiers et barris de Martel Martel a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne