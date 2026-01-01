Conférence Histoire des Soeurs hospitalières de Saint-Jacques place du théâtre Besançon

Conférence Histoire des Soeurs hospitalières de Saint-Jacques

Début : 2026-01-15 15:00:00

2026-01-15

Sœurs grises, sœurs bleues, on pourrait presque s’y perdre !

Mais quelle importance puisque, depuis le 23 janvier 2000, elles ne forment plus qu’une seule et même congrégation. En effet, les sœurs (grises) de la Charité, fondées par sainte Jeanne Antide Thouret ont fusionné avec la congrégation des sœurs hospitalières appelées Filles de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Plus communément connues sous le nom d’Hospitalières de Saint-Jacques, les sœurs bleues doivent leurs statuts à l’archevêque de Besançon, Antoine Pierre 1er de Grammont, en 1697, lui-même s’inspirant de ceux mis en place par le chancelier Rolin pour l’hôtel-Dieu de Beaune.

Il s’agit là de l’histoire de femmes dévouées auprès des malades, courageuses, à la fois fermes et bienveillantes, discrètes ou dominatrices, et le plus souvent d’une grande intelligence.

Elles ont été plusieurs à s’être illustrées pendant la période de l’Occupation et de la Résistance, entre autres, pour avoir favorisé la fuite de prisonniers hospitalisés pourtant dûment gardés par les soldats allemands !

Elles ont subi les arrestations, les emprisonnements et même, pour Marcelle Baverez, la déportation et la mort au sinistre camp de Ravensbrück, le 1er novembre 1944.

C’est à l’occasion du transfert progressif des activités de l’hôpital Saint-Jacques, vers le nouvel hôpital Jean Minjoz, que les Sœurs vont quitter progressivement leurs fonctions. Et ce, dans les années 1980/90.

Conférence organisée par les Bains-Douches Battant, le Collectif Histoire des Chaprais, Besançon j’aime ma ville.

Intervenants Bénédicte Baudoin, historienne ; Jean-Claude Goudot, Collectif Histoire des Chaprais ; Stéphanie Belorgey et Benoît Rifaiï , soignants à l’hôpital Saint-Jacques.

Entrée libre dans la mesure des places disponibles. .

place du théâtre Salle Proudhon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

