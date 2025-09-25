Conférence Histoire des Sourds Hotel de Ville Bordeaux Bordeaux
Conférence Histoire des Sourds Jeudi 25 septembre, 18h00 Hotel de Ville Bordeaux Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-25T18:00:00 – 2025-09-25T20:00:00
Fin : 2025-09-25T18:00:00 – 2025-09-25T20:00:00
Conférence sur l’histoire des Sourds
En présence d’interprète LSF/F
Salons de l’Hôtel de Ville.
Hotel de Ville Bordeaux Place Pey Berland, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Conférence Histoire des Sourds en F/LSF sourd conférence
Sébastien Charmard