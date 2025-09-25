Conférence Histoire des Sourds Hotel de Ville Bordeaux Bordeaux

Conférence Histoire des Sourds Hotel de Ville Bordeaux Bordeaux jeudi 25 septembre 2025.

Conférence Histoire des Sourds Jeudi 25 septembre, 18h00 Hotel de Ville Bordeaux Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-25T18:00:00 – 2025-09-25T20:00:00

Fin : 2025-09-25T18:00:00 – 2025-09-25T20:00:00

Conférence sur l’histoire des Sourds

En présence d’interprète LSF/F

Salons de l’Hôtel de Ville.

Hotel de Ville Bordeaux Place Pey Berland, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence Histoire des Sourds en F/LSF sourd conférence

Sébastien Charmard