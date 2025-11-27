Conférence histoire Parc de la Baume Dieulefit

Conférence histoire

Parc de la Baume Maison de La Céramique du Pays de Dieulefit Dieulefit Drôme

Début : 2025-11-27 18:00:00

fin : 2025-11-27 19:30:00

2025-11-27

En écho à la résidence mission de la Compagnie des lisières, nous vous invitons à une conférence à 2 voix avec Fanny Gallot et Vincent Porhel Sources orales et mise en théâtralité du récit .

Parc de la Baume Maison de La Céramique du Pays de Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 09 20 10

English :

Echoing the Compagnie des lisières’ mission residency, we invite you to a 2-voice conference with Fanny Gallot and Vincent Porhel on Oral sources and the theatricalization of narrative .

German :

Als Echo auf die Residenzmission der Compagnie des lisières laden wir Sie zu einer zweistimmigen Konferenz mit Fanny Gallot und Vincent Porhel Sources orales et mise en théâtralité du récit (Mündliche Quellen und theatralische Umsetzung der Erzählung) ein.

Italiano :

In occasione della residenza della Compagnie des lisières, vi invitiamo a una conferenza a due voci con Fanny Gallot e Vincent Porhel sul tema Fonti orali e teatralizzazione della narrazione .

Espanol :

En el marco de la residencia de la Compagnie des lisières, le invitamos a una conferencia a 2 voces con Fanny Gallot y Vincent Porhel sobre Las fuentes orales y la teatralización de la narración .

