Conférence Histoire du Chavignol Sancerre

[CONFÉRENCE] Histoire du Chavignol

Dans le cadre de la célébration des 50 ans de l’AOC Chavignol, le Syndicat du Crottin de Chavignol propose une conférence Histoire du Chavignol par Monsieur Laurent Crochet!

Dans le cadre de la célébration des 50 ans de l’AOC Chavignol, le Syndicat du Crottin de Chavignol propose une conférence Histoire du Chavignol donnée par Monsieur Laurent Crochet, ouverte au public, pour découvrir la naissance et l’essor de ce célèbre fromage. La conférence sera suivie d’un atelier dégustation Accord Chavignol AOC et Sancerre AOC

Sur réservation auprès de la Petite Maison de la Culture.

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr

As part of the celebration of the 50th anniversary of the Chavignol AOC, the Syndicat du Crottin de Chavignol is offering a lecture on the History of Chavignol by Mr Laurent Crochet!

