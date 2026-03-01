Conférence Histoire du Chocolat

Lundi 23 mars 2026 à partir de 20h30. Salle Baudile Lagnel Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 20:30:00

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

L’Association Li Vihado organise une soirée Histoire du Chocolat, de la fève à la tablette

Conférence Histoire du Chocolat, de la fève à la tablette et diaporama animés par Frédéric Hawecker, meilleur ouvrier de France, chocolatier-confiseur .

Salle Baudile Lagnel Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 82 32 associationlivihado@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Li Vihado Association organizes a History of Chocolate, from bean to bar evening

L’événement Conférence Histoire du Chocolat Eyragues a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence