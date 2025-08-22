Conférence « Histoire du Gryère et de la Cancoillotte » Maison du Tourisme Vesoul
Conférence « Histoire du Gryère et de la Cancoillotte » Maison du Tourisme Vesoul vendredi 22 août 2025.
Haute-Saône
Conférence « Histoire du Gryère et de la Cancoillotte » Maison du Tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul Haute-Saône
Début : 2025-08-22 18:00:00
fin : 2025-08-22 19:00:00
2025-08-22
Le vendredi 22 août de 18h à 19h, assistez à une conférence passionnante sur l’histoire du gruyère et de la cancoillotte, animée par Bernard Cassard. Il vous transmettra avec enthousiasme la richesse culturelle et gastronomique de ces deux fromages emblématiques. Une rencontre savoureuse entre tradition, savoir-faire et patrimoine. .
Maison du Tourisme 15 Rue Roger Salengro
Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
