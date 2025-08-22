Conférence « Histoire du Gryère et de la Cancoillotte » Maison du Tourisme Vesoul

Conférence « Histoire du Gryère et de la Cancoillotte » Maison du Tourisme Vesoul vendredi 22 août 2025.

Haute-Saône

Conférence « Histoire du Gryère et de la Cancoillotte » Maison du Tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 18:00:00

fin : 2025-08-22 19:00:00

Date(s) :

2025-08-22

Le vendredi 22 août de 18h à 19h, assistez à une conférence passionnante sur l’histoire du gruyère et de la cancoillotte, animée par Bernard Cassard. Il vous transmettra avec enthousiasme la richesse culturelle et gastronomique de ces deux fromages emblématiques. Une rencontre savoureuse entre tradition, savoir-faire et patrimoine. .

Maison du Tourisme 15 Rue Roger Salengro

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

English : Conférence « Histoire du Gryère et de la Cancoillotte »

German : Conférence « Histoire du Gryère et de la Cancoillotte »

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence « Histoire du Gryère et de la Cancoillotte » Vesoul a été mis à jour le 2025-06-24 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL