Conférence Histoire du Prix Goncourt Châteaudun

Conférence Histoire du Prix Goncourt Châteaudun mardi 10 février 2026.

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-10 14:30:00
2026-02-10

Conférence de Marie-France Lavalade, conférencière des musées nationaux.
Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88  utlrd@orange.fr

English :

Lecture by Marie-France Lavalade, national museum lecturer.

German :

Vortrag von Marie-France Lavalade, Conferencière der Nationalmuseen.

Italiano :

Conferenza di Marie-France Lavalade, docente presso i Musei nazionali francesi.

Espanol :

Conferencia de Marie-France Lavalade, conferenciante en los Museos Nacionales de Francia.

