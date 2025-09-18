Conférence Histoire du Prix Goncourt Châteaudun
Conférence Histoire du Prix Goncourt Châteaudun mardi 10 février 2026.
Conférence Histoire du Prix Goncourt
Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir
Gratuit
Début : 2026-02-10 14:30:00
2026-02-10
Conférence de Marie-France Lavalade, conférencière des musées nationaux.
Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88 utlrd@orange.fr
Lecture by Marie-France Lavalade, national museum lecturer.
Vortrag von Marie-France Lavalade, Conferencière der Nationalmuseen.
Conferenza di Marie-France Lavalade, docente presso i Musei nazionali francesi.
Conferencia de Marie-France Lavalade, conferenciante en los Museos Nacionales de Francia.
