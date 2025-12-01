Conférence Histoire du tango dansé Sas Escal Bloc La Rochelle
Conférence Histoire du tango dansé Sas Escal Bloc La Rochelle vendredi 19 décembre 2025.
Conférence Histoire du tango dansé
Sas Escal Bloc 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19 20:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Qu’est-ce que le tango ? Comment cette danse a-t-elle évolué, d’années en années et de styles en styles ?
.
Sas Escal Bloc 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Conference Histoire du tango dansé
What is tango? How has this dance evolved, from year to year and from style to style?
L’événement Conférence Histoire du tango dansé La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-08 par Nous La Rochelle