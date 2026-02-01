Conférence Histoire du Timbre poste Espace Jean DUFFARD, Valréas
Conférence Histoire du Timbre poste Espace Jean DUFFARD, Valréas samedi 21 février 2026.
Conférence Histoire du Timbre poste
Espace Jean DUFFARD, 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Gratuit pour les membres du Club Arts et Rencontres
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
2026-02-21
Claude FOSSE, philatéliste passionné, nous contera l’Histoire du Timbre-Poste.
Plus de 700 000 timbres ont été émis à ce jour dans le monde
Que vous soyez collectionneur aguerri, simple curieux ou amateur d’Histoire, cette plongée dans l’univers du timbre
Espace Jean DUFFARD, 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 54 14 77 artsetrencontres@gmail.com
English :
Claude FOSSE, a passionate philatelist, will tell us all about the history of the postage stamp.
Over 700,000 stamps have been issued worldwide to date
Whether you’re a seasoned collector, simply curious or a history buff, this plunge into the world of stamps is a must
