Conférence Histoire du Timbre poste Espace Jean DUFFARD, Valréas

Conférence Histoire du Timbre poste

Espace Jean DUFFARD, 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit pour les membres du Club Arts et Rencontres

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

2026-02-21

Claude FOSSE, philatéliste passionné, nous contera l’Histoire du Timbre-Poste.

Plus de 700 000 timbres ont été émis à ce jour dans le monde

Que vous soyez collectionneur aguerri, simple curieux ou amateur d’Histoire, cette plongée dans l’univers du timbre

.

Espace Jean DUFFARD, 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 54 14 77 artsetrencontres@gmail.com

English :

Claude FOSSE, a passionate philatelist, will tell us all about the history of the postage stamp.

Over 700,000 stamps have been issued worldwide to date

Whether you’re a seasoned collector, simply curious or a history buff, this plunge into the world of stamps is a must

