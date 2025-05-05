Conférence Histoire et Archéologie Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon

Conférence Histoire et Archéologie Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon lundi 26 janvier 2026.

Conférence Histoire et Archéologie

Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-26 14:30:00
fin : 2026-01-26 16:30:00

Date(s) :
2026-01-26

Par Daniel Grolleau-Foricheur « H.M.C.S. ATHABASKAN avril 1944 la plus grande catastrophe de la Marine Royale Canadienne au large de l’Île de Batz ».   .

Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 03 40 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Histoire et Archéologie Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-09-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX