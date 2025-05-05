Conférence Histoire et Archéologie Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon
Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère
Début : 2026-03-30 14:30:00
fin : 2026-03-30 16:30:00
Date(s) :
2026-03-30
Par Jean-Yves Eveillard « Romains d’Armorique ». .
Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 03 40
