Conférence Histoire et Archéologie Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon

Conférence Histoire et Archéologie

Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 14:30:00

fin : 2026-03-30 16:30:00

Date(s) :

2026-03-30

Par Jean-Yves Eveillard « Romains d’Armorique ». .

Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 03 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Histoire et Archéologie Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-09-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX