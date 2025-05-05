Conférence Histoire et Archéologie Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon

Conférence Histoire et Archéologie lundi 27 avril 2026.

Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2026-04-27 14:30:00
fin : 2026-04-27 16:30:00

2026-04-27

Par François de Beaulieu « Le loup en Bretagne, hier et aujourd’hui ».   .

+33 2 98 29 03 40 

