Conférence Histoire et organisation du réseau d’évasion Shelburn en 1943-1944. Espace Palante Hillion

Conférence Histoire et organisation du réseau d’évasion Shelburn en 1943-1944. Espace Palante Hillion lundi 13 octobre 2025.

Conférence Histoire et organisation du réseau d’évasion Shelburn en 1943-1944.

Espace Palante 2 Rue Ollivier Provost Hillion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13 15:00:00

fin : 2025-10-13 16:00:00

Date(s) :

2025-10-13

Ce réseau, animé par la résistance, se chargeait d’exfiltrer les aviateurs alliés vers l’Angleterre afin qu’ils puissent reprendre le combat. Ces résistants prirent des risques énormes en acceptant ces missions, en cas d’arrestation pour une femme, c’était la déportation et pour un homme, le peloton d’exécution ……. .

Espace Palante 2 Rue Ollivier Provost Hillion 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 36 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Histoire et organisation du réseau d’évasion Shelburn en 1943-1944. Hillion a été mis à jour le 2025-09-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme