Conférence Histoire et Patrimoine – 130 ans de cinéma à Dinard Palais des Arts et du Festival Dinard

mercredi 4 novembre 2026 · Palais des Arts et du Festival · Dinard

Informations pratiques

Dinard

Conférence Histoire et Patrimoine – 130 ans de cinéma à Dinard

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 17:00:00

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-04

Organisée par l’Association Histoire et Patrimoine.

Conférence de Michel Denis retraçant 130 ans de cinéma à Dinard avec extraits de films.

Entrée gratuite .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 80 95 82

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English :

L’événement Conférence Histoire et Patrimoine – 130 ans de cinéma à Dinard Dinard a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme