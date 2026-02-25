Conférence Histoire et Patrimoine Des goûts et des couleurs dans l’alimentation et la gastronomie Palais des Arts et du Festival Dinard

Conférence Histoire et Patrimoine Des goûts et des couleurs dans l’alimentation et la gastronomie Palais des Arts et du Festival Dinard mercredi 1 avril 2026.

Conférence Histoire et Patrimoine Des goûts et des couleurs dans l’alimentation et la gastronomie

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 17:00:00
fin : 2026-04-01 18:30:00

Date(s) :
2026-04-01

Conférence “Des goûts et des couleurs dans l’alimentation et la gastronomie”.

Rendez-vous au théâtre Debussy pour une conférence de Philippe Fagot (arcenciologue, spécialiste international des couleurs), organisée par l’association Histoire et Patrimoine.

Entrée gratuite   .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 51 35 96 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Histoire et Patrimoine Des goûts et des couleurs dans l’alimentation et la gastronomie Dinard a été mis à jour le 2026-02-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme