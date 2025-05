Conférence Histoire et Patrimoine – Le Balneum Dinard, 16 mai 2025 18:00, Dinard.

Ille-et-Vilaine

2025-05-16 18:00:00

2025-05-16

Arthur Gardiner et La Providence , une vie au service des pauvres par Marc Bonnel.

L’association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard a le plaisir d’organiser une conférence exceptionnelle animée par Marc Bonnel. Lors de cet événement, il reviendra sur le parcours d’Arthur Gardiner, figure emblématique de Dinard, et sur l’histoire de “La Providence”, établissement au rôle majeur dans la vie sociale et culturelle de la région. Une occasion unique de (re)découvrir une page marquante du patrimoine dinardais à travers un récit documenté et vivant.

Entrée libre .

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

